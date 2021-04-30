  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kazada kireç yüklü TIR kontrolden çıkarak köprü ayağına çarparak durabildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü
Dün gece trafikte tam kapanma cezası yağdı!
Bu nasıl tam kapanma ? İstanbul'da trafik kilitlendi!
İsrail'de kanlı bayram! 44 ölü, 65 yaralı !
CNN TÜRK'teki canlı yayında ortalık fena karıştı
Camdaki Kız'a damga vuran final
Tam kapanma göçü kaosa dönüştü
İstanbul'da koronavirüs vakalarında son durum
Fahri konsolosun öldüğü kaza kamerada