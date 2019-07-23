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  3. 23 Temmuz 2019 09:30

Kuzey Marmara Otoyolu’nda hurda yüklü tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevki’inden Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle tırın dorsesinde yüklü hurdalar yola savrulurken, Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi Kaza, saat 07.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevki’in de meydana geldi. Edinilen bilgiye...

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