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  3. 08 Mayıs 2019 18:05

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yol kenarına devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin dakikalar süren çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık ekipleri bilinci kapalı olan sürücüye uzun süre kalp masajı yaptı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkii Edirne istikametinde meydana...

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