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  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Konserve kutusuna döndü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Konserve kutusuna döndü

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç bir kaza yaşandı. Sol şeritte arıza yaparak bırakılan otomobile çarpan cip aracı kağıt gibi ezdi.

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