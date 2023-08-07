Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Konserve kutusuna döndü Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Konserve kutusuna döndü 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 08:05 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 08:05 Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç bir kaza yaşandı. Sol şeritte arıza yaparak bırakılan otomobile çarpan cip aracı kağıt gibi ezdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d07b91b248db087c18ebf7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın İzmir sular altında! Ama sebebi yağmur değil! İstanbul’da meteor düştü 7,6 büyüklüğündeki deprem anının yeni görüntüsü ortaya çıktı 2 göçmen teknesi battı: Çok sayıda kayıp var Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu iddiası: ''Yeni bir parti kuruyor'' Yaşasın! İnsanlık ölmemiş... 1 milyon TL'lik çeki sahibine ulaştırdı Antalya'da ''ahlaksız teklif'' dayağı Yine bir ev sahibi-kiracı cinayeti: 2 ölü!