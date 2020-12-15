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  3. 15 Aralık 2020 17:10

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona doğru

İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını büyük oranda kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesmi de tamamlanmak üzere. Otoyolun İzmit-Akyazı arasında kalan kesimi 19 Aralık günü törenle açılacak.

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