Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını 05 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 09:40 Güncelleme: 05 Haziran 2024 Çarşamba 09:40 İstanbul Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Şoför TIR'ın kupa kısmını dorseden ayırarak uzaklaştırırken, alev alev yanan dorse kısmına itfaiye müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6660086aff14fa0bb20a9f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekmek dağıtım aracı alev alev yandı Dünya devi iflas etti; turizm sektörü alarma geçti İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var Okul müdürünü hastanelik eden dayak: ''Hocam beni tanıdın mı?'' Motosiklet tutkusu genç kızın sonu oldu Meclis karıştı: DEM Parti ile AK Partili vekiller birbirine girdi Bursa'da AVM bahçesinde yangın paniği Görüntüler Türkiye'den: 40 derece sıcakta asfalt eridi SİHA buldu, ATAK vurdu, Mehmetçik tek tek temizledi: Hainlerin nefesini böyle kesildi