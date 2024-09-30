Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuzey Marmara Otoyolu'nun driftçi çakarlı magandaları yakalandı Kuzey Marmara Otoyolu'nun driftçi çakarlı magandaları yakalandı 30 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 12:46 Güncelleme: 30 Eylül 2024 Pazartesi 12:46 Kuzey Marmara otoyolu Maltepe ve Beykoz bağlantı yollarında çakarlı otomobillerle drift yaparak düğün konvoyu oluşturan şüpheliler gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fa735e8a2e000de10e6a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın Yolcu otobüsünde can pazarı: Bir anda alev topuna döndü Kız çocuğuna toplu istismar: 18 kişinin adını verdi Çiftçi aile elektrik masrafını sıfıra indirdi: ''70 bin TL tasarruf sağladık'' İstanbul'da komşular arasında kanlı kavga: 5 yaralı var Ankara’ya metro sabotaj kamerada Marmara'nın batısında kuvvetli yağış Servet değerindeki düğün: Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı