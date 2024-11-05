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  4. KYK kız öğrenci yurdunda cinsel taciz skandalı

KYK kız öğrenci yurdunda cinsel taciz skandalı

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Kilis'te KYK kız öğrenci yurdunda part-time olarak çalışan öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı. Yurtta kalan öğrenciler ise olayı protesto etti.

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