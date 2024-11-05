Anasayfa Video Galeriler Gündem KYK kız öğrenci yurdunda cinsel taciz skandalı KYK kız öğrenci yurdunda cinsel taciz skandalı 05 Kasım 2024 Salı Saat: 17:06 Güncelleme: 05 Kasım 2024 Salı 17:06 Kilis'te KYK kız öğrenci yurdunda part-time olarak çalışan öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı. Yurtta kalan öğrenciler ise olayı protesto etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672a2654358807374900bc03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da AVM'de yangın paniği Murat Övüç 2 milyon TL'lik başörtüsüyle olay oldu Orta şeride park ettiği aracında uyuyan alkollü sürücü, trafiği kilitledi İstanbul'da elektrikli skuter üzerindeki korkunç ölüm kamerada Yolda geri gider gibi görünen tır vatandaşları korkuttu Üniversiteli gençler Türkiye'nin ilk otonom Formula aracını üretti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a Togg, Caparov da Erdoğan'a at hediye etti TÜPRAŞ'ta patlama sesi sonrası duman yükseldi Türkiye'de eşi benzeri görülmeyen vaka: Vücudunun yarısı kesildi