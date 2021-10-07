Anasayfa Video Galeriler Gündem KYK yurdunda gergin anlar: Yönetim 4 kişilik odaya 5. yatağı koymak isteyince... KYK yurdunda gergin anlar: Yönetim 4 kişilik odaya 5. yatağı koymak isteyince... 07 Ekim 2021 Perşembe Saat: 22:35 İstanbul Maltepe'de bulunan Mimar Sinan KYK yurdunda, yönetim 4 kişilik odalara 5. yatağı koymak isteyince öğrenciler yurtta eylem yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615f4bfadf2e4c3ef4382bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şeyda'nın şüpheli ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı Erdoğan'ın eski yol arkadaşından Erdoğan için olay iddia Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı İstanbul'da bir ATM saldırısı daha ''Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'' Geçinemeyen vatandaşlar faturalarını yaktı Hakemi tekmelemişti... ''Cinayete teşebbüsten'' yargılanacak CHP'li Özkan, Erdoğan'ı kendi sözleriyle eleştirdi Netflix yapımı Squid Game kavgası sokağı karıştırdı