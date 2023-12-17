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  4. KYK yurdunda yine asansör düştü!

KYK yurdunda yine asansör düştü!

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İzmir'de Gazi Ayşe Kız KYK Yurdu'nda içinde 1 öğrencinin olduğu asansör 5. kattan 2. kata düştü.

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