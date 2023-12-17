Anasayfa Video Galeriler Gündem KYK yurdunda yine asansör düştü! KYK yurdunda yine asansör düştü! 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 21:30 Güncelleme: 17 Aralık 2023 Pazar 21:30 İzmir'de Gazi Ayşe Kız KYK Yurdu'nda içinde 1 öğrencinin olduğu asansör 5. kattan 2. kata düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657f3e5013478cc485075313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet: Eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Yine bir ''yüksek kâr'' dolandırıcılığı daha! MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor Bakan Göktaş'tan atama müjdesi Ankara'da doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak