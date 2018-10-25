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  3. 25 Ekim 2018 16:35

La Casa De Papel hayranlarına müjde

Netflix'in Türkiye'de de izlenme rekorları kıran dizisi La Casa De Papel için geri sayım başladı. Netflix La Casa de Papel’in 3. sezonundan ilk görüntüleri paylaştı.

Bilgin Pro
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