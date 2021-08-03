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La Casa De Papel'in 5. sezonundan ilk fragman geldi

Netflix dizisi La Casa de Papel’in 5. ve son sezonundan ilk fragman yayınlandı. Final sezonunun ilk 5 bölümü 3 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

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