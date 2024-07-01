Anasayfa Video Galeriler Gündem La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu 01 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 13:46 Güncelleme: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:46 Netflix'in efsane yapımlarından La Casa de Papel dizisinin Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze için "Gazze İçin Sesler" kampanyasına dahil oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668289173b532f02ca066e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var Sıfır otomobili ekspertize götürdü, rezalet ortaya çıktı İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor Çocukken çırak olarak başlamıştı; Türkiye'nin paha biçilemez tarihi halıları artık ona emanet İstanbul'da korkunç manzara: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı Aylıkları 45 bin liraya geliyor, ancak sayıları her geçen yıl azalıyor İstanbul'da tekme tokat kavga kamerada