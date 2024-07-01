La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu

Netflix'in efsane yapımlarından La Casa de Papel dizisinin Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze için "Gazze İçin Sesler" kampanyasına dahil oldu.

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