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  4. La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu

La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu

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Netflix'in efsane yapımlarından La Casa de Papel dizisinin Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze için "Gazze İçin Sesler" kampanyasına dahil oldu.

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