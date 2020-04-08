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  3. 08 Nisan 2020 08:15

La Casa de Papel'in Helsinki'sinden ''İstanbul'' sürprizi!

Netflix'in sevilen dizisi La Casa de Papel'de ''Helsinki'' karakterini canlandıran Darko Peric'in, ''Helsinki olmasaydın hangi şehir olmak isterdin'' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı.

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''Maske takma'' kavgası kanlı bitti !
''Maske takma'' kavgası kanlı bitti !
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Trafik polisine şoke eden sözler: ''Senin ederin kaç para ?''
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Minik Asya'nın 23 Nisan paylaşımı sosyal medyayı salladı
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