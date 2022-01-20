Anasayfa Video Galeriler Gündem La Casa De Papel’in Kore versiyonu fragmanı yayınlandı La Casa De Papel’in Kore versiyonu fragmanı yayınlandı 20 Ocak 2022 Perşembe Saat: 14:30 Netflix, La Casa De Papel'in yaklaşmakta olan Kore versiyonu için Money Heist: Korea – Joint Economic Area başlıklı bir fragman yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e947d6c05eb8222109e573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı CSKA Moskova Yusuf Yazıcı videosu için özür diledi ''Yatak odasına girdiğimde pantolonu inikti'' Bir metrelik karda ''hayatta tutma mücadelesi'' kamerada Çaldıkları paraları eğlence mekanında yemişler! Nedim Şener ve Şaban Sevinç birbirine girdi: ''O sözleri sana yediririm'' Şehir eşkıyası kamerada! Doktora tekme tokat saldırı anı Üniversitede korkunç anlar kamerada! 2 öğrenci ölümden döndü Burası ne Rusya, ne de Kanada! Bu buz tutan göl Beyşehir Gölü!