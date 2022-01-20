La Casa De Papel’in Kore versiyonu fragmanı yayınlandı

Netflix, La Casa De Papel'in yaklaşmakta olan Kore versiyonu için Money Heist: Korea – Joint Economic Area başlıklı bir fragman yayınladı.

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