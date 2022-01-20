  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. La Casa De Papel’in Kore versiyonu fragmanı yayınlandı

La Casa De Papel’in Kore versiyonu fragmanı yayınlandı

Netflix, La Casa De Papel'in yaklaşmakta olan Kore versiyonu için Money Heist: Korea – Joint Economic Area başlıklı bir fragman yayınladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı
CSKA Moskova Yusuf Yazıcı videosu için özür diledi
''Yatak odasına girdiğimde pantolonu inikti''
Bir metrelik karda ''hayatta tutma mücadelesi'' kamerada
Çaldıkları paraları eğlence mekanında yemişler!
Nedim Şener ve Şaban Sevinç birbirine girdi: ''O sözleri sana yediririm''
Şehir eşkıyası kamerada! Doktora tekme tokat saldırı anı
Üniversitede korkunç anlar kamerada! 2 öğrenci ölümden döndü
Burası ne Rusya, ne de Kanada! Bu buz tutan göl Beyşehir Gölü!