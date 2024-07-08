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  4. Laf atma kavgasında çekti vurdu: O anlar kamerada

Laf atma kavgasında çekti vurdu: O anlar kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda, iki grup arasında çıkan laf atma kavgasında bir kişi, silahla bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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