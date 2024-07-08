Anasayfa Video Galeriler Gündem Laf atma kavgasında çekti vurdu: O anlar kamerada Laf atma kavgasında çekti vurdu: O anlar kamerada 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 11:56 İstanbul Beyoğlu'nda, iki grup arasında çıkan laf atma kavgasında bir kişi, silahla bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668ba9c5b87d7878d20ba783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Evde paketleme işi'' yalanıyla yüzlerce kişi dolandırıldı: Çok sayıda gözaltı var Minibüsteki kavga sokağa taştı; yumruklar havada uçuştu Sokak köpekleri bir çocuğu daha parçaladı Herkesin evinde var... Uzmanlardan ''erken ergenliğe neden oluyor'' uyarısı Çiftçi kavurucu sıcağa karşı çözümü buldu Sürücülerin yol kavgası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var 13 ilde ''sapık'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İzmir için felaket uyarısı: Önlem alınmazsa sular altında kalacak Antalya'da bir binada kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede ikamet eden kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.