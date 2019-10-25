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  3. 25 Ekim 2019 12:05

Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı

Rusya’da annesiyle birlikte parkta yürüyen çocuk rögar kapağı ters dönünce kuyuya düştü. Anne, çukura düşen çocuğunu saniyeler içerisinde kurtardı.

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