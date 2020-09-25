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  3. 25 Eylül 2020 15:15

Laleli'de tramvay ile otobüsün çarpışması kamerada

İstanbul Laleli'de tramvay ile tur otobüsünün çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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