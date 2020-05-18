  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Mayıs 2020 08:50

Larissa Gacemer ''Allah beni böyle yaratmış'' dedi ortalık karıştı

Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medyadan gelen "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti ve bu yanıtı verdi.

Video Galeri
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sözleri olay oldu
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sözleri olay oldu
Video Galeri
İstanbul'da dehşet veren olayın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da dehşet veren olayın görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Prof. Dr. Ateş Kara: Isınan hava virüsün bulaşmasında azalma sağladı
Prof. Dr. Ateş Kara: Isınan hava virüsün bulaşmasında azalma sağladı
Video Galeri
Acil Servis açılışında sosyal mesafeyi silip attılar
Acil Servis açılışında sosyal mesafeyi silip attılar
Video Galeri
Caddeler parklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı
Caddeler parklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı
Video Galeri
Sağlık çalışanları Başbakanı böyle protesto etti
Sağlık çalışanları Başbakanı böyle protesto etti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM