Lastiği patlayarak devrilen tır otoyolu savaş alanına döndürdü
03 Nisan 2019 13:50
Lastiği patlayarak devrilen tır otoyolu savaş alanına döndürdü
TEM otoyolunda lastiği patladıktan sonra devrilen tır alev alırken, taşıdığı yük karşı şeritten gelen tıra çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Kaza, Sakarya TEM Otoyolu Sapanca mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan 07 GIU 55 plakalı U.B. idaresindeki sunta yüklü tırın lastiği...