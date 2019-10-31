  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 31 Ekim 2019 19:00

Lastiğini kontrol ettiği kamyonun altında kaldı

Kadıköy’de kendisine ait kamyonun lastiklerini kontrol eden vatandaş, hareket eden aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Video Galeri
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü !
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü !
Video Galeri
Sarıyeri'de tünel girişini su bastı
Sarıyeri'de tünel girişini su bastı
Video Galeri
Üsküdar'da binada çökme ! Ekipler alarma geçti
Üsküdar'da binada çökme ! Ekipler alarma geçti
Video Galeri
Ankara'da skandal görüntü ! AK Partili belediye sildi...
Ankara'da skandal görüntü ! AK Partili belediye sildi...
Video Galeri
Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da başladı, tüm Türkiye'yi saracak !
Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da başladı, tüm Türkiye'yi saracak !
Video Galeri
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: İranlı 3 kişi yakalandı
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: İranlı 3 kişi yakalandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM