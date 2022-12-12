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  4. Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada

Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada

Diyarbakır'da hava basılan kamyon lastiğinin patlamasıyla lastikçinin 1 metreye yükseğe fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

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