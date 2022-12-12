Anasayfa Video Galeriler Gündem Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada 12 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 13:20 Diyarbakır'da hava basılan kamyon lastiğinin patlamasıyla lastikçinin 1 metreye yükseğe fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6397006f70c09d19684b2253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burası Diyarbakır... Üniversite kampüsündeki kuş cenneti böyle görüntülendi Tarihi anlar! NASA'nın uzay aracı Orion Dünya'ya iniş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok Türkiye'ye tatile gelen Rus jinekoloğa fuhuş tuzağı Bakan Nebati'den EYT'lileri kızdıran sözler Erdoğan'ı zora sokacak video paylaşım: ''Son kez adayım'' Kreşteki işkence skandalında yeni görüntüler! İlk vukuatları değilmiş Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teşekkür edip sordu: ''Adayınız kim ?'' İmamoğlu: Bu saatten sonra bu seçimi iktidar kazanamaz