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  3. 12 Ağustos 2019 23:35

Lekima tayfunu Çin’i vurmaya devam ediyor: 48 ölü, 21 kayıp

Çin’i etkisi altına alan Lekima tayfunu, ülkenin doğusunda yer alan Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerinde 48 kişinin ölümüne neden oldu, 21 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Lekima tayfunu, Çin’in doğusunda yer alan Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerini etkisi altına almaya devam ediyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen tayfun nedeniyle 3 eyalette toplam 49 kişi hayatını kaybederken...

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