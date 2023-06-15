Lenfomaya yakalanmıştı... Hakan Özoğuz'un sağlık durumu açıklandı

Bir süredir lenfoma ile mücadele eden Athena grubunun solisti Hakan Özoğuz, tedavi sürecinin sonuna geldiğini, her şeyin yolunda ilerlediğini duyurdu.

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