Anasayfa Video Galeriler Gündem Lenfomaya yakalanmıştı... Hakan Özoğuz'un sağlık durumu açıklandı Lenfomaya yakalanmıştı... Hakan Özoğuz'un sağlık durumu açıklandı 15 Haziran 2023 Perşembe Saat: 10:40 Güncelleme: 15 Haziran 2023 Perşembe 10:40 Bir süredir lenfoma ile mücadele eden Athena grubunun solisti Hakan Özoğuz, tedavi sürecinin sonuna geldiğini, her şeyin yolunda ilerlediğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648ac069fdd58b29884398d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzon-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı Görüntüler Türkiye'den! Haziran ayının ortasında her yer beyaza büründü İstanbul'da İETT otobüsü 7 metreden alt yola düştü İstanbul'da ''karga saldırısı'' kamerada AK Parti'ye en yakın isim zamlı asgari ücreti açıkladı Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü 1989 model hurda minibüsü ''Çiçek Abbas''ın minibüsüne çevirdi Hainlere ağır darbe! 41 terörist öldürüldü