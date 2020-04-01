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  3. 01 Nisan 2020 11:05

Lens kullananlara kritik koronavirüs uyarısı

Uzmanlar, koronavirüs salgını nedeniyle lens yerine gözlük kullanılmasını önerdi. Gözlüklerin de alkollü su veya kolonya ile temizlenmesi gerektiği bildirildi.

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