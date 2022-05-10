Anasayfa Video Galeriler Gündem Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler 10 Mayıs 2022 Salı Saat: 14:35 Hindistan'da yakalamaya çalıştığı leopar, polise saldırdı. O anları kaydeden vatandaşların gülmeleri ise dikkat çekti. İşte korkunç anlar... . Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627a4dff12501e1cdf696363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkulan oldu! AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı Tapuda 30 milyonluk vurgun böyle önlendi İstanbul'un plajları yaza hazırlanıyor Bakan Soylu duyurdu: Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem başlıyor Bahçeli'den Ümit Özdağ'a Süleyman Soylu tepkisi: ''Densiz, terbiyesiz, alçak!'' Bir ilimizde vaka sayısı sıfırlandı İstanbul'da dehşet! Cinayet anı kamerada Esenyurt'ta yaş tahtaya basan telefon hırsızı kamerada - İhlas Haber Ajansı Fotoğraftaki hayvanı bulun! İnanın çok zorlanmayacaksınız