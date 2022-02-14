Anasayfa Video Galeriler Gündem Lerzan Mutlu derin dekoltesiyle, dekolte sınırını yıkıp geçti Lerzan Mutlu derin dekoltesiyle, dekolte sınırını yıkıp geçti 14 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 10:10 Lerzan Mutlu sahnede seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, cesur elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620a006a79199d63b6702573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Merve Boluğur'un seksi dansı sosyal medyayı salladı Hakkari'de Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı İstanbul'da korkunç kaza! Kağıt gibi ezdi İstanbul'da polise meydan okumuşlardı; 26 tutuklama! Necati Şaşmaz yeni dizisini açıkladı İsyan ettiren zamlara ''tencereli, tavalı'' protesto BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şöleninde şarkı söyledi Kırmızı ışıkta dehşet: 2 kadın öldürüldü! Burj Khalifa gökdeleni Türk Bayrağı'yla aydınlatıldı