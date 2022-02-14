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  4. Lerzan Mutlu derin dekoltesiyle, dekolte sınırını yıkıp geçti

Lerzan Mutlu derin dekoltesiyle, dekolte sınırını yıkıp geçti

Lerzan Mutlu sahnede seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, cesur elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı.

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