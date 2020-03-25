  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Mart 2020 13:35

Lerzan Mutlu'dan olay açıklama: Evli bir adamla...

Şarkıcı Lerzan Mutlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine oturan Ece Erken hakkında konuştu.

Video Galeri
Şeyma Subaşı seksi dansı tepki çekince hesabını kapattı
Şeyma Subaşı seksi dansı tepki çekince hesabını kapattı
Video Galeri
İstanbul'da minibüste korkunç görüntü
İstanbul'da minibüste korkunç görüntü
Video Galeri
Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
Video Galeri
Bakan Soylu açıkladı: Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bakan Soylu açıkladı: Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Video Galeri
Aleyna Tilki'den kalça dansı
Aleyna Tilki'den kalça dansı
Video Galeri
Bir doktorun gözyaşları ''evde kalın'' diyerek ağladı
Bir doktorun gözyaşları ''evde kalın'' diyerek ağladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM