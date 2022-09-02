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  4. Levent Göktaş’ın yakalanmadan önce yazdığı mektup ortaya çıktı

Levent Göktaş’ın yakalanmadan önce yazdığı mektup ortaya çıktı

Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın yakalanmadan 3 gün önce yazdığı mektubu anlattı.

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