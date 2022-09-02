Anasayfa Video Galeriler Gündem Levent Göktaş’ın yakalanmadan önce yazdığı mektup ortaya çıktı Levent Göktaş’ın yakalanmadan önce yazdığı mektup ortaya çıktı 02 Eylül 2022 Cuma Saat: 11:00 Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın yakalanmadan 3 gün önce yazdığı mektubu anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6311b819d99e0015f7629147" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düşük not veren öğretmenlerini dövüp ağaca bağladılar Eski eşini başını ezerek öldürmüştü, cinayetin nedeni kan dondurdu Bakan Akar: 'Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz' Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet! Defalarca kafasına vurdu Türkiye'nin gururu göklerde! Selçuk Bayraktar'ın Hürkuş'taki kokpit görüntüleri yayınlandı Müşterilerini bıçaklayan marketçi mahallenin kabusu oldu Erdoğan ve Abdullah Gül'e canlı yayında şok suçlama AK Parti'de Sedat Peker depremi: ''Arınmalıyız!''