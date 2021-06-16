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Levent Üzümcü’den çok konuşulacak eylem

Sanatçı Levent Üzümcü, devletin anayasanın 64’üncü maddesini uygulamadığını savunarak Nazım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları şiirinden bir bölüm okuduğu bir performans gerçekleştirdi.

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