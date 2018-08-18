SON DAKİKA
AK PARTİ'DE KONGRE HEYECANI - CANLI YAYIN
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Ağustos 2018 11:20

Leylekler İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu

Sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu. Baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin, yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala daha sıcak bölgelere yolculuğu başladı. İstanbul semalarında sıcak bölgelere doğru göç eden leylekler adata görsel şölen oluşturdu. Leyleklerin yolculuğu Sultanbeyli semalarında cep telefonu...

Bilgin Pro
Video Galeri
Kadın hırsızlar, alışveriş yapmaya gelen genç kadını soydu
Kadın hırsızlar, alışveriş yapmaya gelen genç kadını soydu
Video Galeri
Yerde bulduğu para dolu cüzdanı cebine attı
Yerde bulduğu para dolu cüzdanı cebine attı
Video Galeri
Jandarmadan bayram öncesi sahte para operasyonu
Jandarmadan bayram öncesi sahte para operasyonu
Video Galeri
6 terörist daha...
6 terörist daha...
Video Galeri
Mert ölüme böyle yürüdü
Mert ölüme böyle yürüdü
Video Galeri
Trabzonspor ilk galibiyetini aldı
Trabzonspor ilk galibiyetini aldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM