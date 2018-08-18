Leylekler İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu
18 Ağustos 2018 11:20
Leylekler İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu
Sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu. Baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin, yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala daha sıcak bölgelere yolculuğu başladı. İstanbul semalarında sıcak bölgelere doğru göç eden leylekler adata görsel şölen oluşturdu. Leyleklerin yolculuğu Sultanbeyli semalarında cep telefonu...