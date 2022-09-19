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LGBT karşıtı mitingte Taliban bayrağı açtılar

İstanbul’da dün düzenlenen LGBT karşıtı mitingde şeriat sloganı atan grup Taliban bayrağı açarak yürüdü.

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