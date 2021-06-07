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  4. LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü

LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü

Bilecik'te dün yapılan LGS sınavında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi ile eşinin okul bahçesine alınarak çocuğuyla görüştürüldüğü iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

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