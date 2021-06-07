Anasayfa Video Galeriler Gündem LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü 07 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 17:10 Bilecik'te dün yapılan LGS sınavında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi ile eşinin okul bahçesine alınarak çocuğuyla görüştürüldüğü iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60be28d55cd28b7b877baec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat böyle kurtarıldı Karpuzcu amca sosyal medyayı salladı Bodrum'da sahiller doldu taştı Kocasına kızan kadın balkondan atladı Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte uzaya çıkıyor Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı Kahramanlar bu sefer 2 tekerle geldi! Kadına şiddeti motosikletliler engelledi Havalimanında operasyon: Kitap kapaklarına gizlemişler