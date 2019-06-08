Liberya’da halk, Devlet Başkanı Weah’a karşı sokakta
08 Haziran 2019 11:00
Liberya’da halk, Devlet Başkanı Weah’a karşı sokakta
Liberya Devlet Başkanı George Weah döneminde, yolsuzluk ve ekonomik kriz zirveye çıkınca halk sokaklara döküldü. Protesto gösterileri nedeniyle ülkede internet erişimi sınırlandırıldı. Liberya futbol tarihi için bir kahraman olan George Weah, 18 aydan daha uzun bir süredir Devlet Başkanı Weah’in Devlet Başkanı olmasından bu yana, IMF verilerine göre, enflasyon arttı ve büyüme azaldı. Artan...