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  3. 04 Ağustos 2019 23:35

Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü

Libya’nın Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havaalanı’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü. Olay sonucu yaralanan olmazken, o anlar amatör kameralara yansıdı. Libya’nın başkenti Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havaalanı’na füze saldırısı düzenlendi. Mitiga Uluslararası Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, El-Burak şirketi’ne ait uçağın yanına füze düştüğü ifade...

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