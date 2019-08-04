Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü
04 Ağustos 2019 23:35
Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü
Libya’nın Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havaalanı’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü. Olay sonucu yaralanan olmazken, o anlar amatör kameralara yansıdı. Libya’nın başkenti Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havaalanı’na füze saldırısı düzenlendi. Mitiga Uluslararası Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, El-Burak şirketi’ne ait uçağın yanına füze düştüğü ifade...