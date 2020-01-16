SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI KRİTİK FAİZ KARARINI AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Ocak 2020 13:45

Libya'da savaşan Suriyelilere vatandaşlık mı verilecek?

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,'Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı verilecek' iddiasını yalanladı.

Video Galeri
Beren Saat yeni Netflix projesini duyurdu
Beren Saat yeni Netflix projesini duyurdu
Video Galeri
İstanbul'da çocukların 1 TL için ölümle dansı!
İstanbul'da çocukların 1 TL için ölümle dansı!
Video Galeri
Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı
Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı
Video Galeri
Erdoğan: Kanal İstanbul'u çok yakında başlatıyoruz
Erdoğan: Kanal İstanbul'u çok yakında başlatıyoruz
Video Galeri
Kardeşinin öldüğünü öğrenen spikerin zor anları
Kardeşinin öldüğünü öğrenen spikerin zor anları
Video Galeri
Canlı yayında ''Kanal İstanbul kısır yapacak'' tartışması
Canlı yayında ''Kanal İstanbul kısır yapacak'' tartışması
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM