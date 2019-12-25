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  3. 25 Aralık 2019 15:25

Libya'da Türk gazetecilere saldırı ! O anlar kamerada

Libya'da sıcak çatışmaların yaşandığı bölgeye giden Habertürk TV ekibinin içinde bulunduğu araca saldırı düzenlendi. O anlar kameraya yansıdı.

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