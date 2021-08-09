Anasayfa Video Galeriler Gündem Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı 09 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 22:25 İstanbul Esenyurt'ta Libya uyruklu emlakçının öldürülmesiyle ilgili olayın altından yasak aşk çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61118122a0a16f2e474d9a23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kayıp kızların son görüntüsü ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya düğünde kurtlarını döktü Şarkıcı Güllü'nün olaylı gecesi Ece Üner ile Susma programı başladı Kendisini uyaran engelli adamı darp etti Oğulcan Engin'in motosikleti böyle çalındı Asansörde ölüm kalım savaşı kamerada! İnanılmaz görüntüler Orman yangını çıkaran kundakçı kamerada Bakan Kurum'a orman yangını bölgesinde sert tepki