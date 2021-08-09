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Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı

İstanbul Esenyurt'ta Libya uyruklu emlakçının öldürülmesiyle ilgili olayın altından yasak aşk çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

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