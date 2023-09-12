Anasayfa Video Galeriler Gündem Libya'yı sel yuttu: 2 binden fazla kişi öldü! Libya'yı sel yuttu: 2 binden fazla kişi öldü! 12 Eylül 2023 Salı Saat: 08:35 Güncelleme: 12 Eylül 2023 Salı 08:35 Libya’yı vuran Daniel Fırtınası’nda can kaybı artıyor. Son alınan bilgilere göre sular altında kalan Libya'da ölü sayısı 2 bini aştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fff89949218b594743c5b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yine silahlı saldırı! Motosiklele gelip ateş açtılar Engelli gencin başına silah dayayıp darp eden 2 Suriyeli tutuklandı Trafikte kadın şiddeti: Önce tartıştı ardından da aracının önünde sürükledi İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı Yolcu uçağında büyük panik! Alevler yükseldi, yolcular tahliye edildi Bir ilimizde hava sıcaklığı 0'ın altına düştü, camları buz tuttu Perseid'in ''ateş topu'', İzmir'de böyle görüntülendi Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı