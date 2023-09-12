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  4. Libya'yı sel yuttu: 2 binden fazla kişi öldü!

Libya'yı sel yuttu: 2 binden fazla kişi öldü!

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Libya’yı vuran Daniel Fırtınası’nda can kaybı artıyor. Son alınan bilgilere göre sular altında kalan Libya'da ölü sayısı 2 bini aştı.

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