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  3. 14 Nisan 2017 11:50

Lice, Kocaköy ve Hazro kırsalındaki operasyon tamamlandı

Diyarbakır’ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri kırsalındaki 14 köyde dün başlatılan operasyon tamamlandı.

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Referandumda Hayır çıkarsa 2 dairesini verecek
Referandumda Hayır çıkarsa 2 dairesini verecek
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Kâğıthane Belediyesi’nden Kutlu Doğum Haftası Programı
Kâğıthane Belediyesi’nden Kutlu Doğum Haftası Programı
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Esraya "VIP" hizmetle fizik tedavi
Esraya "VIP" hizmetle fizik tedavi
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Dük ve Çapkın uyuşturucuya geçit vermedi
Dük ve Çapkın uyuşturucuya geçit vermedi
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Postacılar Kemal Sunalı aratmadı
Postacılar Kemal Sunalı aratmadı
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Balkondan sarkan çocuk korkuttu
Balkondan sarkan çocuk korkuttu