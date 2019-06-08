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  3. 08 Haziran 2019 12:40

Lice teröristlere dar edildi, 1 haftada 8 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın en çok terör olaylarının yaşandığı Lice ilçe kırsalında jandarma tarafından yapılan başarılı operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulurken, geçmiş yıllarda yaklaşık 300 teröristin barındığı ilçe kırsalında bu sayının 10-15 arasına kadar düştüğünün değerlendirildiği bildirildi. Son bir haftada 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Lice kırsalı teröristlere dar edildi....

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