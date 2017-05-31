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  3. 31 Mayıs 2017 15:15

Licede çatışma: 7 yaralı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonun sürdüğü Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 6 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.

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