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  3. 02 Ekim 2019 11:25

Liderlerden minibüste selfie

Avrasya Ekonomi Birliği’nin Yüksek Konsey toplantısına katılan liderler zirveden sonra selfie çekip sosyal medyada paylaştı.

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