Anasayfa Video Galeriler Gündem Liderlerin yürüyüşünü taklit eden komedyenden Erdoğan taklidi Liderlerin yürüyüşünü taklit eden komedyenden Erdoğan taklidi 18 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 17:35 Komedyen Stefan Leonhardsberger'in ülke liderlerinin yürüyüşlerini taklit ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625d772ff83fa616b428bed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı'nın iftar davetine katılan YouTuber Merve Özkaynak'tan tepkiler üzerine açıklama İnanılmaz hırsızlık! Çekerek otomobil çaldılar Diyanet açıkladı: 2022 hac kontenjanı belli oldu Zelenski'nin sarhoş olduğu iddia edilen video ortalığı karıştırdı Çin'de 1 haftada sahra hastanesi kuruldu FOX canlı yayınında İYİ Partili Yılmaz'ın zor anları! Gözleri doldu, sesi titredi... Marmara'yı yutan deniz salyası müsilaj için kötü haber geldi Bir garip ''dostluk'' hikayesi! Oğlum diye çağırıp, elleriyle besliyor 4 muhtara ''maganda'' soruşturması