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Liderlerin yürüyüşünü taklit eden komedyenden Erdoğan taklidi

Komedyen Stefan Leonhardsberger'in ülke liderlerinin yürüyüşlerini taklit ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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