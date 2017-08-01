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  3. 01 Ağustos 2017 08:45

Likya Yolunda kaybolan 3 üniversiteli kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıktıkları Likya Yolu'nda kaybolan 3 üniversite öğrencisi UMKE ekibi tarafından bulundu.

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