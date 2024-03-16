Anasayfa Video Galeriler Gündem Limanda feci kaza! Konteyner gemisi ortalığı savaş alanına çevirdi Limanda feci kaza! Konteyner gemisi ortalığı savaş alanına çevirdi 16 Mart 2024 Cumartesi Saat: 17:55 Güncelleme: 16 Mart 2024 Cumartesi 17:55 Kocaeli Körfez ilçesinde özel bir limana yanaşan konteyner yüklü geminin çarptığı vinçler devrildi. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f5b2ee0521fa11b30973f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum: Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak İliç'teki maden faciasında kayıp işçilerden ilk iz! Pikap bulundu ChatGPT'nin insansı robotundan yeni görüntüler İstanbul'da vinç devrildi; sahil yolu kapandı TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi İmamoğlu, Kuran gösteren kişiye böyle seslendi: ''Belli ki aldatılmış...'' Marmara Bölgesi'nde korktuğumuz başımıza geldi İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem 2 PKK'lı hain daha öldürüldü