  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Limanda feci kaza! Konteyner gemisi ortalığı savaş alanına çevirdi

Limanda feci kaza! Konteyner gemisi ortalığı savaş alanına çevirdi

Güncelleme:

Kocaeli Körfez ilçesinde özel bir limana yanaşan konteyner yüklü geminin çarptığı vinçler devrildi. O anlar kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Murat Kurum: Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak
Murat Kurum: Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak
İliç'teki maden faciasında kayıp işçilerden ilk iz! Pikap bulundu
İliç'teki maden faciasında kayıp işçilerden ilk iz! Pikap bulundu
ChatGPT'nin insansı robotundan yeni görüntüler
ChatGPT'nin insansı robotundan yeni görüntüler
İstanbul'da vinç devrildi; sahil yolu kapandı
İstanbul'da vinç devrildi; sahil yolu kapandı
TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi
TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi
İmamoğlu, Kuran gösteren kişiye böyle seslendi: ''Belli ki aldatılmış...''
İmamoğlu, Kuran gösteren kişiye böyle seslendi: ''Belli ki aldatılmış...''
Marmara Bölgesi'nde korktuğumuz başımıza geldi
Marmara Bölgesi'nde korktuğumuz başımıza geldi
İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem
İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem
2 PKK'lı hain daha öldürüldü
2 PKK'lı hain daha öldürüldü