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Linet, sahne şovuyla İsrail'i salladı

İsrail’i temsil edebilmek için X Factor yarışmasına katılan Linet hem şarkısıyla hem de dans performansıyla da jüri üyelerinden tam not aldı.

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