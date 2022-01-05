Linet, sahne şovuyla İsrail'i salladı

İsrail’i temsil edebilmek için X Factor yarışmasına katılan Linet hem şarkısıyla hem de dans performansıyla da jüri üyelerinden tam not aldı.

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