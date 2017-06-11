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  3. 11 Haziran 2017 12:50

Lise bahçesinde kilitli kalan öğrencileri itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde gezmek için girdikleri lisenin bahçesinde kilitli kalan 2 öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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