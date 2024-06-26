Anasayfa Video Galeriler Gündem Lise müdür yardımcısına kanlı pusu: Arabasında başından vuruldu Lise müdür yardımcısına kanlı pusu: Arabasında başından vuruldu 26 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 11:01 Güncelleme: 26 Haziran 2024 Çarşamba 11:01 Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evinin önünde otomobile binen lise müdür yardımcısı M.Ç. (45), başından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667bcae1677d2dc073011b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği Osmanlı mirası Karantina Adası, 155 yıl sonra restore edildi Rize'de garip olay: Bisikletiyle banka çalışanlarını esir aldı Bu sefer bir kadın motosikletli araç sürücüsüne saldırdı Plaja füze yağmuru: Şoke eden saldırı kamerada Hakkari'de gökyüzünde insan yüzü silueti Türkiye'nin yeni turistik treni yola çıktı Türkiye'nin gururu Bayraktar TB3 SİHA yerli motorla irtifa rekorunu kırdı TEM'de zincirlime kaza: Yaralılar var