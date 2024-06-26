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  4. Lise müdür yardımcısına kanlı pusu: Arabasında başından vuruldu

Lise müdür yardımcısına kanlı pusu: Arabasında başından vuruldu

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evinin önünde otomobile binen lise müdür yardımcısı M.Ç. (45), başından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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