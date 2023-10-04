Anasayfa Video Galeriler Gündem Lise öğrencisi kıza tacize gözaltı Lise öğrencisi kıza tacize gözaltı 04 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 18:20 Güncelleme: 04 Ekim 2023 Çarşamba 18:20 Düzce'de lise öğrencisi kıza sözlü tacizde bulunup, evine davet ettiği iddia edilen 60 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651d82c4dafade45181e6c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Annesini öldürüp intihar etmişti! Anne ile genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı Merdan Yanardağ hakkında hapis talebi Taksim'i kana bulayan saldırının organizatörü öldürüldü Hem suçlu, hem güçlü! Polise saç baş yolduran sözler Ankara'da kan donduran görüntü! Kafası parçalanmış ceset bulundu! Canlı yayında büyük kavga! Telefonu Fatih Portakal'ın suratına kapattı Sular gitti, tarih ortaya çıktı; defineciler bayram etti! Bu suçlama olay olur: TÜİK'ten marketlere enflasyon için indirim telefonu! Ankara'da yangın! Bir evladımız şehit düştü