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Lise öğrencisi kıza tacize gözaltı

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Düzce'de lise öğrencisi kıza sözlü tacizde bulunup, evine davet ettiği iddia edilen 60 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

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